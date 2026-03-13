Bir aylık bebeğinin bezinden uyuşturucu çıktı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, vicdanları sızlatan bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. 1 aylık bebeğini dahi kendi yasa dışı faaliyetlerine alet eden annenin yakalanması, bölgede büyük tepki topladı.

Konya Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından D.N. ve babası K.D.'nin adreslerini belirleyen ekipler, Sofuhane Mahallesi'nde operasyon için düğmeye bastı.

Bebeğinin Bezine Gizlemişler

Ev ve araçta yapılan aramalarda polisin bile şaşkına döndüğü bir manzara ile karşılaşıldı. D.N.'nun yanında bulunan 1 aylık bebeğinin bezine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelinin, suçunu gizlemek için masum bir bebeği kullanması, operasyona katılan ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Anne Tutuklandı, Baba Serbest

Gözaltına alınan D.N. ve babası K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, "anne" sıfatını hiçe sayan D.N.’nun tutuklanmasına karar verirken, babası K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oolayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan bebeğin akıbeti ve koruma altına alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Emniyet güçleri, uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

DHA