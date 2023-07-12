Bir ilimizde daha orman yangını
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğünün çok sayıda arazözü sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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