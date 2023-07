Bir kadın cinayeti daha: Döve döve katletti!

Mersin'de yaşanan korkunç kadın cinayetinde bir genç kadın, sevgilisi olan cani tarafında dövülerek öldürüldü.

Mersin'de sevgilisi M.B.'in (34) darbettiği ve beyin kanaması geçirip ölen E.T.'in (27) annesi Asiye A.T. (60), şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Kızım sevgisinin kurbanı oldu. İçim yanıyor" dedi.

Olay, 29 Haziran'da meydana geldi. Ailesinin inşaat şirketi olan M.B., iddiaya göre Toroslar ilçesindeki evine geldiği ve 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi E.T. ile gezmeye çıktı. Otomobilde M.B. ile E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.B., sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan E.T., ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren E.T., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan E.T.'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SEVİYORUM' DEDİ, SAYGI DUYDUM'

Şüphelinin kızıyla geçen yıl arkadaş olduğunu belirten anne Asiye A.T., "Bana 3-4 ay önce 'Anne ben biriyle arkadaş oldum çok sevdim' dedi. 'Tamam kızım ama iyi tanı' dedim. 'Anne iyi biri, beni çok seviyor' dedi. Ben de 'Sevgine saygı duyuyorum kızım' dedim. Kızım olay günü işten geldi, evde oturduk, hep birlikte yemek yedik. Ortada hiçbir şey yoktu. Bana tartıştık bile demedi. Gece kızım bununla birlikte gitmiş. Sabah 07.00'de kızımı aradım, mesaj bıraktım cevap yok. Allah'tan ki onun telefon numarası bende vardı. Aradım cevap vermedi, kızımı tekrar aradım telefonu komple kapandı. En son annesini aradım. Kızım orada mı diye sordum. Gece tartıştıklarını ve hastanede olduklarını söyledi. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar 'Kafasına çok darbe almış. Beyin kanaması geçirmiş ve ödem meydana gelmiş' dedi. Darbederek öldürmüş yavrumu. En ağır darbeyi başından almış yavrum" diye konuştu.

Kızının sevgisinin kurbanı olduğunu kaydeden A.T., "Sonuna kadar şikayetçiyim. Onun içeriden çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum gitti başka yavruların gitmesini istemiyorum. Kızım sevgisinin kurbanı oldu. İçim yanıyor, başka anneler yanmasın istiyorum" ifadesini kullandı.

DHA