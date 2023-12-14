Bir kadın cinayeti daha! Eski eşi tarafından katledildi

Türkiye yeni güne de yine yeni bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Başkent Ankara'da 25 yaşındaki bir genç kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde eski eşi tarafından silahla başından vurulan N.K. (25) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ş. (36), eski eşi N.K. (25) ile Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ise şüpheli, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşini başından vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Sincan ilçesinde bir özel hastaneye kaldırıldı.

N.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca ise Sincan Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA