Bir kadın cinayeti daha!

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi hemşire S.K.'yi silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi C.V. (45), ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi hemşire S.K.'nın (43) evine geldi. V. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışmada V., S.K.'yı silahla göğsünden vurdu. Olayın ardından şüpheli, evden hızla uzaklaştı. K.'ya ulaşamayan akrabaları şüphelenerek komşularını aradı. Durum, polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.K.'nın evinde öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. S.K.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen K.'nın yakınları, göz yaşlarına hakim olamadı. S.K.'nın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polisin ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli C.V., Kocaeli'de, S.K.'yı öldürdüğü silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"KALBİNE SIKMIŞ"

Bir mahalle sakini, "Yakınları aramış ulaşamayınca polisi aramışlar. Hemşireymiş kadın, kocası da özel güvenlikmiş herhalde. Susturucuyla kalbine sıkmış diyorlar. Mahallenin sakinlerinden biri olsa bilirdik." dedi.

HASTANE MESAJ YAYINLADI

S.K.'nın çalıştığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Değerli çalışma arkadaşımız S.K. hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

DHA