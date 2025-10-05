  1. Anasayfa
  4. Bir kadın kucağında bebeği varken eski eşi olacak cani tarafından defalarca bıçaklandı!

Güncelleme:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, akaryakıt istasyonunda kucağında bebek olan eski eşini ve yanındaki şahsı defalarca kez bıçakladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen H.Ö., akaryakıt istasyonunda eski eşi F.K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından H.Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi F.K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde H.Ö..'nün elindeki bıçakla markete girdiği, F.K.'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ö..'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA

