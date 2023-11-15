  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir şüpheli kadın ölümü daha; eşi gözaltında

Bir şüpheli kadın ölümü daha; eşi gözaltında

Bir şüpheli kadın ölümü daha; eşi gözaltında
Güncelleme:

Şanlıurfa'da 24 yaşındaki, 5 aylık hamile bir kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının olayla ilgili gözaltına alınan eşi ise temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldığını öne sürdü.

Olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Ailenin evinden silah sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde 5 aylık hakime F.U.'u kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

F.U.'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, eşi A.U. ise jandarma ekiplerince evin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen A.U.’un, temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın yaşandığını ileri sürdü.

DHA

Etiketler kadın cinayeti kadın öldü bir kadın daha öldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da balık istifi toplu taşımanın nedeni belli oldu
Üniversiteli kız öğrenci yurtta ölü olarak bulundu
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aylık gelirleri olay oldu
Türkiye'nin en yüksek geçidi karla kaplandı
Kış geliyor! Hava buz kesecek! Kuvvetli yağışlara dikkat!
Ardahan'da fil alarmı! Vatandaş, jandarma, polis fil avına çıktı
Atatürk’e hakaretler yağdıran Kuveytli provokatör yakalandı
Erdoğan: Artık ecelin geliyor Netanyahu
Yüzlerce İsrailli sokağa indi: Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyecekler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar anı kamerada