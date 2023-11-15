Bir şüpheli kadın ölümü daha; eşi gözaltında

Şanlıurfa'da 24 yaşındaki, 5 aylık hamile bir kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının olayla ilgili gözaltına alınan eşi ise temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldığını öne sürdü.

Olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Ailenin evinden silah sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde 5 aylık hakime F.U.'u kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi. F.U.'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, eşi A.U. ise jandarma ekiplerince evin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen A.U.’un, temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın yaşandığını ileri sürdü. DHA