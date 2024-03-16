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Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı

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Güvenlik güçlerinin Türkiye'deki suç örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken, bugün Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, İranlı bir organize suç örgütünün elebaşı suç örgütü gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışırken yakalandı.

İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “KARTEL-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Türkiye'deki suç örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken, bugün Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, İranlı bir organize suç örgütünün elebaşı suç örgütü gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışırken yakalandı.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "İran’da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan Sait Emiri, düzenlenen Kartel-6 operasyonuyla İzmir’de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu dört kişi tutuklandı, altı kişiye ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin Türkiye'deki suç örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken, bugün Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, İranlı bir organize suç örgütünün elebaşı suç örgütü gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışırken yakalandı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlar sonucu; 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket şirket ortaklık payına el konuldu.

Güvenlik güçlerinin Türkiye'deki suç örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken, bugün Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, İranlı bir organize suç örgütünün elebaşı suç örgütü gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışırken yakalandı.

 

 

Etiketler bahis Yasa dışı bahis suç örgütü suç örgütü lideri operasyon gözaltı Tutuklama
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