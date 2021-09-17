Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde yeni gelişme

İzmir'in Çiğli ilçesinde bisiklet sürücüsü Zeynep A.'ya (32) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kamyon şoförü ile yol çalışması sırasında gerekli tedbirleri almadıkları öne sürülen iki tutuksuz sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde 14 Ekim'de Aycan Y.'nin kullandığı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep A.'ya çarptı. Bir çocuk annesi A., kazada hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda A.'nın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Y.'nün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep A.'ya çarpan kamyon sürücüsü Aycan Y. ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki kamyonun şoförü İdris K. ile iş makinesi operatörü Mustafa Y. sanık olarak yer aldı.

Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisleri istendi. İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Y.'nin, yol çalışmasını görmesine rağmen İdris K.'nin park halindeki kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp karşı şeridi kapatarak ilerlerken banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp ölümüne neden olduğu belirtildi. Davanın 1 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında ise tutuklu sanık Y. tahliye edildi.

'TAKSİRLE ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTENDİ'

Tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Aycan Y., Zeynep'in babası Reşat Kemal A.'nın yanı sıra taraf avukatları katıldı. Diğer 2 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Y.'nin avukatı, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sundu. A. ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu da dosyanın kusur tespiti yönünden adli tıp kurumuna gönderilerek rapor alınmasını talep etti. Taraflar, raporda aleyhe olan durumları da kabul etmedi. Konuşmaların ardından mütalaa açıklandı. Savcı, adli tıp kurumundan yeniden rapor alınmasına yönelik taleplerin kabulüne karar verilmesini, sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

SANIK MÜTALAAYA İTİRAZ ETTİ

Mütalaanın ardından hakim taraflara söz verdi. İlk sözü alan Zeynep'in babası Reşat Kemal A., "Kızımın kazaen öldürülmediğini, bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Kızımın kaçacak yeri yoktu. Annesi, daha önce de beyan ettiği gibi kamyonların bilerek üzerine geldiğini söylemiştir. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

A. ailesinin avukatı Saloğlu, sanıkların bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz Y. ise mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Y., şunları söyledi: "Mütalaayı kabul etmiyorum, suçsuzum. Müteveffanın 'dur' levhasına uyarak durması gerekirdi. Yolun kenarında duran ve çalışma yapan araçların yanından geçmek zorundaydım. Olay nedeniyle üzgünüm. Kim bile bile öyle bir kazaya neden olabilir? Ayrıca daha önce bisiklet levhaları vardı ama kazadan sonra sökülmüştür."

Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Hakim süreyi kabul ederek duruşmayı erteledi.

DHA