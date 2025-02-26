Boğaz köprüsünde çırılçıplak intihar girişimi: O kadın suç makinesi çıktı

İstanbul'da boğaz köprüsüne gelen bir kadın, çırılçıplak halde intihar girişiminde bulundu. Sürücülerin ikna ettiği kadın daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Polis tarafından Kadıköy'de yakalanan şüphelinin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne annesine ait otomobille gelen bir kadın, kıyafetlerini çıkararak intihar girişiminde bulundu.

Bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün köprünün korkuluklarına çıkan kadına seslenerek, "Aaa kafası güzel bunun, in oradan aşağıya" diye seslendiği duyuldu.

Çevredeki sürücüler tarafından ikna edilen kadın ardından aracına binerek uzaklaştı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği A.A.'nın (30) Sancaktepe'deki evi ve Ümraniye'de yaşayan ailesinin evi kontrol edildi. Devam eden çalışmalarda A.A., Kadıköy Erenköy Mahallesi'nde yakalandı.

14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan A.A.'nın 14 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken emniyetteki ifadesinde yakın zamanda babasını kaybettiği için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Hakkında, 'intihara teşebbüs', 'hayasızca hareketler' ve 'trafik güveliğini tehlikeye düşürme' işlem yapılan A. A., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca A. A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafik kuralları, yasakları ve yükümlülüklerine uymamak' maddesinden 993 lira, 'Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek' maddesinden de 993 lira olmak üzere toplamda bin 986 lira idari para cezası uygulandı.

DHA