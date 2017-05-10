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  4. 10 Mayıs 2017 08:26

Boğaziçili genç kız not bırakıp intihar etti

İstanbul Sarıyer'de 3 arkadaşıyla aynı evde kalan Boğaziçi Üniversitesi mezunu Gizem Zülal Kaynar, odasında intihar etti.

Boğaziçili genç kız not bırakıp intihar etti
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Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Sarıyer Rumelihisarı’nda önceki gece meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nden geçen yıl mezun olan ve iş bulamadığı için dışarıdan ders veren Gizem Zülal Kaynar (25), aynı üniversiteden 3 arkadaşıyla kalmaya başladı.

Ev arkadaşları Kaynar’dan haber alamayınca odasına girdi. Genç kızı yatağında baygın halde bulan arkadaşları sağlık ekipleri ve polisi aradı. Olay yerine giden sağlık görevlileri Kaynar’ın öldüğünü belirledi. İntihar ettiği kaydedilen Kaynar’ın yanında yeşil renkli bir tüp ve mavi hortum bulunduğu öğrenildi.

Ev arkadaşları polise verdiği ifadede, 6 kardeşi olan Gizem’in ailesiyle problemleri olduğunu belirterek, “Ailesiyle sıkıntıları vardı. Bu nedenle de memleketine dönmemişti” dedikleri kaydedildi.

NOT BIRAKTI

Genç kızın arkadaşlarına, “Beceremediysem lütfen siz yapın. Öldürün beni” notu bıraktığı öğrenildi. Ailesine de bir mektup yazdığı belirtildi. 

Habertürk

boğaziçi üniversitesi