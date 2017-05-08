Akdeniz'de facia ! Göçmenleri taşıyordu
Akdeniz'de facia ! Göçmenleri taşıyordu
Tartışmaya Mustafa Sarıgül de katıldı !
Tartışmaya Mustafa Sarıgül de katıldı !
Yeni telefon alacaklara müjde !
Yeni telefon alacaklara müjde !
FETÖ'nün darbe girişimi davalarıyla ilgili flaş gelişme
FETÖ'nün darbe girişimi davalarıyla ilgili flaş gelişme
Atatürk hakkındaki sözler için soruşturma açıldı
Atatürk hakkındaki sözler için soruşturma açıldı
Bu beldeye yerleşene para veriyorlar !
Bu beldeye yerleşene para veriyorlar !
Ünlü şarkıcının konseri feci bitti ! Her şey bir anda oldu
Ünlü şarkıcının konseri feci bitti ! Her şey bir anda oldu
Malkoç ''CHP ile görüşme iddialarına'' cevap verdi
Malkoç ''CHP ile görüşme iddialarına'' cevap verdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Mayıs 2017 19:28

Boğazına inşaat demiri saplandı !

Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında ön koltukta oturan 24 yaşındaki gencin boğazına inşaat demiri saplandı.

Boğazına inşaat demiri saplandı !
A+ A-

Gaziantep’te yaşanan trafik kazası sonrası boğazına inşaat demiri saplanan genç kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 nolu caddede seyreden 27 E 4232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir inşaatın önündeki 6 metrelik demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından giren 4 milimetre kalınlığındaki demir önce aracın yolcu koltuğunda bulunan 24 yaşındaki Hande Karaoğlu’nun boğazına saplandı, daha sonra koltuklardan geçerek arka tampondan çıktı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye çağrıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin demiri ön ve arkadan kesmesi sonrası genç kadın araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülerek acil serviste tedavi altına alındı. Hande Karaoğlu’nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


İHA

trafik kazası , inşaat demiri , boğaz