TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
Ebru Şallı'ya çıplak fotoğraf şoku
Ebru Şallı'ya çıplak fotoğraf şoku
15-16 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi
15-16 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Dünya şokta ! Londra'nın tam 4 katı büyüklüğünde...
Dünya şokta ! Londra'nın tam 4 katı büyüklüğünde...
Son zamanların en büyük operasyonu: 29 ilde 233 gözaltı
Son zamanların en büyük operasyonu: 29 ilde 233 gözaltı
Katar Ekonomi Bakanı'ndan müjdeli açıklama
Katar Ekonomi Bakanı'ndan müjdeli açıklama
OHAL Komisyonu göreve başlıyor ! Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL Komisyonu göreve başlıyor ! Resmi Gazete'de yayımlandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Temmuz 2017 21:17

Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı.

Bolu'da orman yangını
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden köy sakinleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Göynük İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi.

Yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Yetkililer, örtü yangını olarak başlayan alevlerin tepe yangınına dönüştüğü ve 5 hektar alanda etkili olduğunu belirtti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra bölgede yangın ihbarını alınca tüm ekipleri Göynük Kayabaşı Köyü'ne yönlendirdiklerini belirtti.

Şu anda 10 arazöz, 4 iş makinesi ve orman işçileri ile köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişinin yangının kontrol altına alınması için çalıştığını aktaran Keskin, bunun yanı sıra Bursa'dan da yangın söndürme helikopteri talep ettiklerini açıkladı.

 

 

 

bolu , göynük , orman yangını