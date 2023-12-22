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Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı intihar etti

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı intihar etti
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Ankara'da, borsada 10 milyon TL kaybettiği öne sürülen emlakçı, pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra kendini ofise kilitleyip intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Karapürçek Caddesi'nde emlak ofisi işleten Y.D.'nin dükkanı kilitleyip içeride pompalı tüfekle dolaştığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören Y.D.'nin etrafa ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Ardından tek el silah sesi duyulması ve bir süre sessizlik olması üzerine özel harekat ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak emlak ofisine girdi. Hareketsiz şekilde yerde yatan Y. D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.D.'nin borsa ve ticari faaliyetlerinde 10 milyon TL para kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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DHA

Etiketler ankara emlakçı borsa ofis
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