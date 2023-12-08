Borsada 2.5 milyon TL kaybeden okul müdürünün acı sonu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedi bulunan kişinin okul müdürü olduğu, borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin okul müdürü A.A.'ya ait olduğu tespit edildi.



A.'nın borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

İHA