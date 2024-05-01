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Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Çorum'da yaşanan korkunç olayda bir kişi, 2 yıl önce boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde M.C. (42), 2 yıl önce boşandığı E.S.’nun (42) eşi F.S. (45) ile kavgayı ayırmaya çalışan onun komşusu R.B. (50) ve Ş.B. (52) çiftini bıçakladı. F.S. ile Ş.B. yaşamını yitirdi, R.B. ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.C., 2 yıl önce boşandığı E.S.’nun evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen E.S. ve eşi F.S. ile M.C. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu R.B. Balaban ve eşi Ş.B. sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi. Bu sırada M.C., belindeki bıçağı çıkarıp, F.S. ile Balaban çiftini bıçakladı. E.S. ise kaçtı.

Çorum'da yaşanan korkunç olayda bir kişi, 2 yıl önce boşandığı kadının eşi ile komşusu çifti bıçakladı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, F.S.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.B. ve Ş.B. çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ş.B. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden R.B. Balaban ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli M.C.’ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. M.C.’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA

Etiketler cinayet boşandığı kadının eşi KOMŞUSU dehşet
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