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Boşanma aşamasındaki komiser ölüm saçtı: Tüm ailesini katletti!

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Sakarya'da cinnet getiren bir komiser, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde eşini, kızını ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İ.Ü., boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi.

Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşi N.Ü.'ı ve kendi annesini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Sakarya'da cinnet getiren bir komiser, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde eşini, kızını ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da cinnet getiren bir komiser, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde eşini, kızını ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler komiser polis polis memuru cinnet
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