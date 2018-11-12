Skandal ! 4 şirketten akaryakıta gizli zam
Skandal ! 4 şirketten akaryakıta gizli zam
Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
Milyoner genç kadın ''parasıyla' mutlu edecek erkeği arıyor
Milyoner genç kadın ''parasıyla' mutlu edecek erkeği arıyor
Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum
Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum
Ayvalık'ta ''uçak düştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
Ayvalık'ta ''uçak düştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı !
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Kasım 2018 10:03

Bu anonsları kesin siz de duydunuz: Radyo dolandırıcıları yakalandı!

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 41 kişiden 29'u yakalandı

Bu anonsları kesin siz de duydunuz: Radyo dolandırıcıları yakalandı!
A+ A-

İstanbul merkezli 7 ilde ev satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin "Kimliğini getir tapuyu götür" şeklindeki radyo reklamıyla, özellikle maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, "örgüt kurma, yönetme, üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

gözaltı , büyükçekmece , tapu , tapuda rüşvet , rüşvet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM