Bungalov tartışması kanlı bitti: 2 ölü var

Ankara'da çıkan 'bungalov' tartışmasında 2 kişi öldürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.E.H, M.Y. ve iş yeri çalışanı A.A.'yı silahla vurdu.

M.Y., olay yerinde A.A. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.