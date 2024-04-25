Bungalov tartışması kanlı bitti: 2 ölü var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'da çıkan 'bungalov' tartışmasında 2 kişi öldürüldü.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bir mesire alanında bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanının işletmecisi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Y.E.H, M.Y. ve iş yeri çalışanı A.A.'yı silahla vurdu.
M.Y., olay yerinde A.A. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol