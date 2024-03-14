Bungalov ve villa ilanlarıyla çifte dolandırıcılık

Son yıllarda artan bungalov ve villa tatilleri dolandırıcılara yeni bir kapı daha açtı. Olmayan bungalov ya da tatil villalarını varmış gibi pazarlayıp vurgun yapan dolandırıcıların mağdurlardan ev sigortası adı altında ikinci bir ödeme daha aldığı ortaya çıktı.

Alternatif konaklama yöntemleri arasında yer alan bungalovlar ve villalara her geçen gün talep artıyor. Son dönemde yaşanan dolandırıcılık vakaları ise endişe yaratıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı uyarıda bulunan Villa Reyonu Kurucu Ortağı Mehmet Bozdoğan, Birebir kopyalanan internet siteleri ve binlerce takipçisi olan sahte sosyal medya hesapları, insanlarda güven duygusu uyandırıyor. Rezervasyon için ön ödemeyi alan dolandırıcılar maalesef durmuyor. Ev sigortası adı altında bir ödeme daha talep ediyor. İkinci ödeme yapılmazsa, rezervasyonun iptal edilip paranın iade edilmeyeceği belirtiliyor. Parasının yanmasından korkanlar bir ödeme daha yapıyor. Ancak, mekana gittiklerinde ne bir muhatap ne de ev bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Pandeminin mirası varyantlardan kendilerini korumak isteyenler, tatil vakitleri başta olmak üzere birçok durumda kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınırken, tatillerini kendilerine özel bir alanda geçirmek isteyenler, alternatif konaklama yöntemlerine başvuruyor. Bu noktada villa ve bungalov tarzındaki evler ise izole bir şekilde konaklama imkanı sunuyor. Ancak, internetten rezervasyon ve ödeme yapanların karşısına dolandırıcıların çıkması, son dönemde kiralama işlemlerinde tereddüt edilmesine yol açıyor. Villa ve bungalovların artık dört mevsimde de tercih edildiğini dile getiren Mehmet Bozdoğan, dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

“DOLANDIRICILARIN KLASİK YÖNTEMİ: ÖN ÖDEME SONRASI SİGORTA ÖDEMESİ”

Dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı uyarıda bulunan Bozdoğan, “Birebir kopyalanan internet siteleri ve binlerce takipçisi olan sahte sosyal medya hesapları, insanlarda güven duygusu uyandırıyor. Rezervasyon için ön ödemeyi alan dolandırıcılar maalesef durmuyor. Ev sigortası adı altında bir ödeme daha talep ediyor. İkinci ödeme yapılmazsa, rezervasyonun iptal edilip paranın iade edilmeyeceği belirtiliyor. Parasının yanmasından korkanlar bir ödeme daha yapıyor. Ancak, mekana gittiklerinde ne bir muhatap ne de ev bulabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya üzerinden sadece bilgi alışverişi yapılmalıdır. Rezervasyon işlemleri internet sitesi üzerinden devam ettirilmelidir” diyen Mehmet Bozdoğan, “Tatil yapmak isteyenler üzülmemek için rezervasyonlarını güvenilir kanallar aracılığıyla yapmalılar. Örneğin, işletmelerin mutlaka Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) kaydının olması gerekiyor. Bu yüzden işletme, rezervasyon öncesinde belge numarası ile bizzat TÜRSAB’ın sayfasından sorgulanmalı. Çok kısa ve kolay bir işlem olmasının yanı sıra, maddi ve manevi kayıplardan kurtaracak bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

DHA