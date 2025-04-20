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Burası Teksas değil, İstanbul: ATM'de onu gören polisi aradı

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İstanbul Ataşehir'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli, ihbar üzerine gözaltına alındı.

Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM’ye geldi. Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

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Etiketler istanbul ataşehir uzun namlulu silah atm
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