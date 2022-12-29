Bursa'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mithat A.’a ait 3 katlı binanın ilk katındaki doğal gaz sobasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Ev sahibi A.'ın yaralandığı patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalar da hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Ekipler, sokaktaki doğal gaz akışını keserken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mithat A. buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bursa'da, 3 katlı binanın ilk katında doğal gaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireden dışarı alevlerin yükseldiği ve evin önünde duran çöp konteynerinin sokağın ortasına savrulduğu görülüyor. Patlamanın ardından ev sahibi Mithat A.'ın can havliyle dışarı çıkması ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülere yansıdı.

DHA