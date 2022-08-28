Bursa'da feci otobüs kazası: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Kütahya'dan yola çıkarak Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü şarampole yuvarlandı. İçinde 47 yolcunun bulunduğu otobüsün geçirdiği kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

FRENİ PATLADI

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. 43 ACT .... plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

VALİ CANBOLAT'DAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaşanan kaza hakkında "Üzücü bir olay yaşadık. Tavşanlı'dan Mudanya'ya gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampolden aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa'daki hastanelere, 6'sı ise Kütahya'daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Şu an bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Öte yandan Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2'sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 5'e yükseldiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4'ünün ise sağlık durumunun ağır olduğunu aktardı.