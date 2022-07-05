Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahalede bulunuldu.



Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 11 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.