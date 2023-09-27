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Çanakkale'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Çanakkale'de yıldırım düştü, orman yangını çıktı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gelibolu'nun Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkiinde saat 13.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bilgi verdi. Orman yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, 2 su atar, karadan 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda orman personeliyle kontrol altına almak için müdahale devam ediyor.

Öte yandan, yıldırım düşmesi sonucu Çanakkale merkeze bağlı Terziler köyü, Denizgöründü köyü, Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü, Gelibolu'ya bağlı Tayfur köyü ve Bayramiç ilçesine bağlı Kuşçayır köyünde 5 farklı noktada çıkan orman yangınları, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı toplam 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve çok sayıda orman personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Etiketler çanakkale gelibolu orman yangını yıldırım
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