Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan kendisine "Yüksekova il olmak istiyor" diye seslenen bir kişiye verdiği yanıtla dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen 'TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde katıldı.

Erdoğan, konuşma yaptığı esnada ise ilginç anlar yaşandı. Törene katılan bir kişi Hakkari'den geldiğini belirterek, "Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor." dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, "Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi 'Bizim de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip" yanıtını verdi.,

İşte Erdoğan'ın diğer açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen 'TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, "TOBB Camiası olarak Türkiye'nin son çeyrek asrına bizzat şahitsiniz. Türk ekonomisinin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 2002 sonrasında perçinlenen siyasi istikrar, özel sektörümüzün becerisi ve dinamizmiyle birleşince bugün her alanda ileriye giden bir Türkiye ortaya çıktı. 23'üncü yılına giren bu yolculuk süresince daima sizlerle dayanışma içinde olduk, koordinasyon içinde hareket ettik" dedi.

'23 YILDA NE YAPTIYSAK, BİRLİKTE YAPTIK'

TOBB ile ihracat başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomisinin her alanında yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "Yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde, 13 milyon kişiden 61 milyon ziyaretçi sayısına beraber getirdik. İş dünyamızı, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı dünya pazarlarına sizlerle birlikte açtık. Yine bu dönemde ülkemizi, demokrasimizi ve ekonomimizi hedef alan nice saldırının, sıkıntının, badirenin üstesinden beraberce geldik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık" diye konuştu.

'TOGG, LİDER KONUMUNDA'

TOBB ve Oda Borsalar aracılığıyla iş dünyasının taleplerini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Nasıl biz sizlerin yanında olduysak TOBB ailesi olarak siz de ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmadınız. 2017 Genel Kurulu'nda yaptığım çağrıya karşılık verdiniz ve Türkiye'nin otomobili TOGG'un hayata geçmesini sağladınız. 'Türkiye otomobil yapamaz' diyenlere, 'arabayı burada üretmiyorlar, yurt dışından getiriyorlar' diyenlere 'hani bunun fabrikası' diyen kifayetsizlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile birlikte verdik. 60 yıl önce devrim otomobili projemiz eften püften sebeplerle sabote edilmişti ama devrin otomobilini hayata geçirmeyi biz başardık. TOGG şu an yüzde 30 pazar payı ile yurt içinde lider konumunda. Sedan modelini de çıkardı. Seneye yurt dışına ihracı da başlayacak. Artık dünyanın farklı ülkelerindeki yollarda köklü otomobil markalarıyla yan yana milli markamız TOGG'u da göreceğiz" dedi.

'İHA, SİHA TEKNOLOJİSİNDE DÜNYA PARMAKLA GÖSTERİYOR'

Erdoğan, Türkiye'nin, savunma sanayinde özellikle insansız hava araçlarında küresel ölçekte ilk üçte olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldi. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken hamdolsun artık kapısı çalınan bir ülke oldu. Aynı başarı hikayesini eğitim uçağımız Hürjet'le yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da Hürjet projemiz için önemli bir mutabakat imzalandı. Mutabakat neticesinde Airbus ve TUSAŞ Hürjet'in İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi için ortak çalışma yapacak. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ihracat başarısını TOGG'da da elde etmemiz pekala mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim, özgüven sahibi olalım. Allah'ın izniyle gerisi zamanla birlikte gelecektir" diye konuştu.

'453 BİN KONUTUN ANAHTARINI TESLİM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar deprem konutlarında 453 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini dile getirerek, "6 Şubat depremleri sonrasında TOBB'un bu milletin bir kurumu olduğunu bir kez daha göstermesi ayrıca takdire şayan. Depremzedelerimizi tekrar yuvalarına kavuşturmak için başlattığımız konut kampanyasına özel sektörün en büyük desteği TOBB tarafından geldi. Deprem bölgemizin yeniden imar ve ihyasına verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisine 104 milyar doların üzerinde maliyeti olan bu büyük felaketin altından yüz akıyla kalkıyoruz. Afet'in 2'nci yıl dönümünde 201 bin konutun anahtarlarını teslim ettik. Dünyanın en büyük şantiyesine çevirdiğimiz deprem bölgesinde inşaat çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre yürüyor. Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Depremzede kardeşlerimiz güvenli, huzurlu ve modern evlerine girmeden hiçbirimiz rahata eremeyiz. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek. Şunu bilmenizi özellikle arzu ediyorum. 23 yıl boyunca beraber çok çalıştık ve 2023 hedeflerine birlikte ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bunun için heyecanımızı her gün tazeliyor, yeniliyor, her zaman ileriye bakıyoruz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BESLENME ALANLARINI KURUTTUK'

Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Erdoğan, "Türkiye 1984 yılından bugüne 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında terörle mücadelede 10 binden fazla güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdi. Yine 41 yıl boyunca 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör sadece terör olarak kalmadı. Terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terörün varlığından, terör eylemlerinden örgüt kadar başkaları da şahsi rant elde ettiler. Terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terörün varlığından, terör eylemlerinden örgüt kadar başkaları da şahsi rant elde ettiler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Terör bataklığında kendi kirli fikirlerini, kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Türkiye, dışarıdan şiddet eylemlerine maruz kalırken içeride bunu fırsata çevirmeye çalışan terör baronlarının da istismarına maruz kaldı. Geçmişte bu meselenin çözümü için bilhassa merhum Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan olduğu kadar içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellendi. Türkiye gerçekten çok büyük bedeller ödedi. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düştü. Türk, Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren hem ülkemizin demokrasi açığını özellikle kapatmak hem de terör belasından ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmak için hakikaten çok büyük emek verdik. Hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesinden vesayetle mücadele adına sessiz devrim dediğimiz tarihi nitelikte adımlar attık. Terör örgütünün beslenme alanlarını hamdolsun önemli ölçüde kuruttuk" ifadelerini kullandı.

'DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR'

Erdoğan, "Bize de terörü bu iktidar bitireceğine hiç bitmesin daha iyi diyenler çıktı. Bakın bu tavra 15 Temmuz gecesi 253 vatan evladını alçakça şehit eden FETÖ'yle mücadelemizde de şahit olduk. Biz FETÖ'nün üzerine kararlılıkla gittikçe bu ülkenin ana muhalefet partisi vekilleri, yetkilileri, yöneticileri, FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. Aziz şehitlerimizin mübarek naaşları dahi soğumadan 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları hiçbir vakit unutmayacağız. Maalesef bugün de aynı şebekenin hezeyanlarıyla karşılaşıyoruz. Bölücü örgüt çıkıyor, kendini fesh ettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız 'terör tehdidi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz' diyerek sokaklarda, meydanlarda sevinç halayları çekiyor ama bakıyorsunuz birileri adeta karalar bağlamış durumda. Ellerindeki o kanlı sektörü, o istismar tezgahını kaybetmekten korkanlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar. 'Ne olur, bizi bırakıp gitme' diye ağlayacaklar. Böyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. 'Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kudretli bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR LİGTE TOP KOŞTURMAYA BAŞLAYACAK'

Devletin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği, üniter yapısı, Türk bayrağı ve resmi dilin asla tartışma konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerine dokunulmasına, bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz. Yapıcı eleştirilere sonuna kadar açığız, bundan da büyük memnuniyet duyarız. Ama terörsüz Türkiye çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. Buradan milletime açık yüreklilikle sesleniyorum. Kimsenin kaygısı, endişesi, korkusu olmasın. Biz Sayın Bahçeli'yle birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları, kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Büyük bir sabırla, kararlılıkla ve samimiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye girişimimizle ülkemizin huzurunun refahının kalkınmasının ilerlemesinin önündeki bir engeli daha inşallah çekip alıyoruz. Terörsüz Türkiye en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Menzile vardığımızda bundan en fazla TOBB camiası istifade edecektir. Türkiye artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA