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  4. Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada

Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada

Araç kullanırken sosyal medyadan canlı yayın yapan sürücünün kullandığı otomobil, otobüse çarparak devrildi.

Feci kaza, 3 Mayıs'ta Aksaray- Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Eşi Ayşe K. ve 4 torunu ile birlikte otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım K., sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı.

 İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollanmak isteyen Kasım K.'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise K.'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe K., torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler canlı yayın merak araç
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