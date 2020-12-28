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  4. 28 Aralık 2020 19:02

Canlı yayında ''intihar edeceğim'' dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 42 yaşındaki adam, sosyal medyadan intihar edeceğini söyledikten 1 gün sonra evinde ölü bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Tire ilçesinde Bahariye Mahallesi, Buğday Dede Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Osman K., 26 Aralık'ta sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledi. Kendisinden haber alamayan komşuları bir gün sonra Osman K.'nın evine gitti.

Eve giren komşuları, Osman K.'yı merdiven tırabzanına iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman K.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Osman K.'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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