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Cezaevinde şüpheli ölüm

Cezaevinde şüpheli ölüm

Bilecik'te, hırsızlık suçundan tutuklu bulunan 46 yaşındaki Taner I., koğuşunda asılı olarak ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te Taner I., bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi’ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, I.’ın asılı cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından I.’ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Taner I.’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

DHA

Etiketler bilecik cezaevi şüpheli ölüm
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