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Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti

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İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'nde 10.40 sıralarında bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde intihar eden kişinin U.F. (35) olduğu belirlendi. 

İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti.

Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen U.F.'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi. 

İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti.

U.F.'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, annesi H.F. (58) ve kız kardeşi İ.F.'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ile kızının silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 

İstanbul'da bundan 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, izninin bittiği gün annesini ve kız kardeşini öldürüp bir camide intihar etti.

Anne ve kızının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu ifade edildi.

DHA

Etiketler cezaevi izinli katliam annesini ve kardeşini öldürdü
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