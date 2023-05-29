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  4. CHP binasına saldırı taşlı saldırı! Atatürk resmini yırttılar

CHP binasına saldırı taşlı saldırı! Atatürk resmini yırttılar

CHP binasına saldırı taşlı saldırı! Atatürk resmini yırttılar
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Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan CHP binasına kimliği belirsiz kişilerce bina camında bulunan Atatürk resmi hedef alınarak taşlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda maddi hasar oluştu.

Giresun’da dün akşam CHP binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı yapıldı. Bulancak ilçe binası camında bulunan Atatürk resmi hedef alınarak yapılan taşla saldırıda maddi hasar oluştu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gültekin Uzunalioğlu, İlçe Başkanı Necmi Sıbıç saldırıyı kınayarak faillerinin kısa sürede yakalanmasını istedi.

Etiketler CHP binası Atatürk Atatürk'ün resmini yırttılar
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