CHP'nin kurultay davası ertelendi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava, 13 Ocak’a ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucu açılan ve kamuoyunda "CHP'nin Kurultay Davası" olarak bilinen davanın görülmesine bugün ( 4 Kasım Salı ) başlandı.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep edilen ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, usul işlemlerinin tamamlanması ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun yanıtının beklenmesine karar verdi.

Dava "eksik hususların giderilmesi" gerekçesiyle 13 Ocak'a ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi gereğince “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ettiği belirtildi. Bu doğrultuda; şüphelilerin, kurultay salonunda birinci tur oylama sonucunda ikinci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunulduğu iddiaları yer aldı.

Ayrıca kurultayda bazı delegelere para ve market alışveriş kartı verildiği, bazılarının ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği de iddia edildi. İddianamede, bazı delegeler ile yakınlarının CHP’li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirketlerde işe alındığı, iddia edilen bu yöntemlerle de kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratıldığı da öne sürülüyor.