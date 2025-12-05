Çifte vatandaşlık alan 3 çocuk, 5 torun sahibi gurbetçi 62 yaşında askere çağrıldı

Ordu'da yaşayan ve 17 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki 3 çocuk, 5 torun sahibi vatandaş çifte vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye’de asker kaçağı olarak göründüğü gerekçesiyle askere çağrıldı...

Genç yaşta Almanya’ya göç eden, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi A.M., 1988 yılında İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti.

Duisburg kentinde eğitimini tamamladıktan sonra Alman vatandaşı olan A.M., burada mali danışman olarak işe başladı. Bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçen A.M., 62 yaşında emekliliğini sürdürürken asker kaçağı olduğunu öğrendi.

Jandarma ekiplerinin yol kontrolünde asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma denetiminde durdurulduğunu belirten A.M., yapılan kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünün kendisine bildirildiğini söyledi. Bunun üzerine askerlik şubesine başvurduğunu ifade eden A.M., kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini ve askerlik durumunun sağlık raporuyla netleşeceğini kaydetti.

"Git denilirse aslan gibi askerliğimi yaparım"

A.M., "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.

