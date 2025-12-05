  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çifte vatandaşlık alan 3 çocuk, 5 torun sahibi gurbetçi 62 yaşında askere çağrıldı!

Çifte vatandaşlık alan 3 çocuk, 5 torun sahibi gurbetçi 62 yaşında askere çağrıldı

Güncelleme:

Ordu'da yaşayan ve 17 yaşından bu yana Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki 3 çocuk, 5 torun sahibi vatandaş çifte vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye’de asker kaçağı olarak göründüğü gerekçesiyle askere çağrıldı...

Genç yaşta Almanya’ya göç eden, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi A.M., 1988 yılında İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti.

Duisburg kentinde eğitimini tamamladıktan sonra Alman vatandaşı olan A.M., burada mali danışman olarak işe başladı. Bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçen A.M., 62 yaşında emekliliğini sürdürürken asker kaçağı olduğunu öğrendi.

Jandarma ekiplerinin yol kontrolünde asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık üç hafta önce araçla seyir halindeyken jandarma denetiminde durdurulduğunu belirten A.M., yapılan kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünün kendisine bildirildiğini söyledi. Bunun üzerine askerlik şubesine başvurduğunu ifade eden A.M., kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini ve askerlik durumunun sağlık raporuyla netleşeceğini kaydetti.

"Git denilirse aslan gibi askerliğimi yaparım"

A.M., "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler ordu gurbetçi çifte vatandaş asker asker kaçağı askere alınıyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emlak vergisi hesabı değişti, zam oranı belli oldu, üst sınır getirildi! Emlak vergisi hesabı değişti, zam oranı belli oldu, üst sınır getirildi! Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi! Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!'' Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!'' Kazada yaralana 5 yaşındaki engelli çocuk kazada kusurlu bulundu! Kazada yaralana 5 yaşındaki engelli çocuk kazada kusurlu bulundu! Haftasonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Haftasonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı! Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı! İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı! İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı! Savaştan kurtarılıp Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlere istismar iddiasında yeni gelişme! Savaştan kurtarılıp Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlere istismar iddiasında yeni gelişme! Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi Trafikte kadın sürücüye küfür yağdırıp aracına zarar veren maganda yakalandı! Trafikte kadın sürücüye küfür yağdırıp aracına zarar veren maganda yakalandı!
Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş! Öğrencilere elektronik cihazda ÖTV ve KDV muafiyeti teklifinin ayrıntıları belli oldu Öğrencilere elektronik cihazda ÖTV ve KDV muafiyeti teklifinin ayrıntıları belli oldu Ankara'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yıllardır kuş kafesine hapsedilen çocuk kurtarıldı! Ankara'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yıllardır kuş kafesine hapsedilen çocuk kurtarıldı! Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında! Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında! Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram'ın ardından Snapchat'e de erişim engellendi! Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram'ın ardından Snapchat'e de erişim engellendi! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 yılında uygulanması gereken asgari ücreti açıkladı! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 yılında uygulanması gereken asgari ücreti açıkladı!