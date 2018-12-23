Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Cep telefonu bomba gibi patladı !
Cep telefonu bomba gibi patladı !
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
Sarı yelekliler o ülkede sokağa indi
Sarı yelekliler o ülkede sokağa indi
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Bakan Çavuşoğlu: ''Kimse engel olamaz''
Bakan Çavuşoğlu: ''Kimse engel olamaz''
CHP Kadıköy İlçe Başkanı gözaltına alındı
CHP Kadıköy İlçe Başkanı gözaltına alındı
İmar barışına kaç kişi başvurdu ? İşte rakamlar...
İmar barışına kaç kişi başvurdu ? İşte rakamlar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Aralık 2018 09:20

Cinnet getiren öğretmen ortalığı birbirine kattı

Ankara'da cinnet getiren öğretmen boğazına bıçak dayayıp, evdeki eşyaları aşağı fırlattı.

Cinnet getiren öğretmen ortalığı birbirine kattı
A+ A-

Ankara'da, cinnet getiren öğretmen Murat Ö., boğazına bıçak dayayarak, balkona çıktı, evindeki eşyaları aşağı atarak birçok araca zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Murat Ö.'yü gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde Refik Saydam Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Öğretmen Murat Ö., cinnet getirerek evinin balkonuna çıkarak, boynuna dayadığı bıçakla  bağırmaya başladı. Murat Ö., balkonun camını kırarak evdeki eşyaları, aşağı atmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen öğretmen, yol üzerinde park halinde bulunan araçlara zarar verdi.



GÖZALTINA ALINDI
Araçları zarar görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eline aldığı bıçakla kendine zarar veren Murat Ö., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, kendine zarar veren öğretmeni ayakta tedavi etti. Murat Ö. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



'BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI'
İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, "Bu şahıs öğlen saatlerinde komşusuyla kavga etmiş. Psikolojisi bozuk zaten. Saat öğlen üçten beri evdeki eşyaları aşağı attı. Buradaki araçlara da zarar verdi. Bıçağı boynuna dayadı. Şahıs kendine zarar vermeye başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

öğretmen , ankara , cinnet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM