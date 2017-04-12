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  1. 12 Nisan 2017 19:02

Çocuğunu attığı yerde intihar etti

Sakarya'da 1991 yılında çocuğunu dereye atan kadın, çocuğunu dereye attığı yerde intihar etti.

Çocuğunu attığı yerde intihar etti
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, 1991 yılında çocuğunu dereye atarak ölümüne neden olan 50 yaşındaki Ayşe Güven’in cesedi çocuğunu attığı derede bulundu. Ayşe Güven’in yıllardır sık sık çocuğunu suya attığı derenin kenarına gittiği öğrenildi.

Taraklı Hacımurat Mahallesi’nde oturan Ayşe Güven, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Polis ve jandarma ekipleri Ayşe Güven’in bulmak için çalışma başlatırken, belediye hoparlöründen de anonslar yapıldı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Ayşe Güven’in bugün öğle saatlerinde Göynük Suyu Deresi’nde cesedi bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri Ayşe Güven’in cesedini sudan çıkardı. İlk tespitlere göre intihar ettiği belirlenen Ayşe Güven’in annesiyle birlikte yaşadığı, 1991 yılında evlilik dışı dünyaya gelen birkaç aylık olan erkek çocuğunu Göynük Suyu Deresi’ne atarak öldürdüğü öğrenildi. Çocuğunu suya attığı yerde cesedi bulunan kadının sık sık su kenarına gelerek uzun süre beklediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

dere , vicdan azabı , ceset , çocuk