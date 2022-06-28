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Çocuk katili bazada yakalandı

Çocuk katili bazada yakalandı

Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan zanlı, evinde saklandığı bazada yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri D.'nin Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek, kaldığı eve baskın yaptı. D., saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada jandarma ekipleri D.'nin evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018’de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.

DHA

Etiketler ığdır baza çocuk katili
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