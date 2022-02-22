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Çorum'da peş peşe deprem

Çorum'da peş peşe deprem

AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çorum'da üç ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 11.42’de merkez üssü Karakise olan ve yerin 11,50 kilometre altında 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha sonra saat 12.13’de merkez üssü Kargı ilçe merkezi olan ve yerin 12.99 kilometre altında 1.7 büyüklüğünde bir depreme daha meydana geldi.

Çevre ilçe ve köylerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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