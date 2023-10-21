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Cumartesi Anneleri'ne 28'inci kez gözaltı

Cumartesi Anneleri'ne 28'inci kez gözaltı
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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için Taksim'de bir kez daha toplanan Cumartesi Anneleri AYM kararına rağmen yine gözaltına alındı.

İstanbul'da 1995 yılından bu yana gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talep etmek için toplanan Cumartesi Anneleri 969'uncu hafta eylemlerinde de polis engeliyle karşılaştı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’na destek veren Yeşil Sol Parti Milletvekili Cuma Çiçek ile TİP Milletvekili Ahmet Şık ablukaya alınırken, kayıp yakınları da 28’inci kez gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi çift yönlü olarak kapatıldı. Gazeteciler ise alandan uzaklaştırıldı.

 

Etiketler Cumartesi Anneleri gözaltı taksim galatasaray eylem protesto
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