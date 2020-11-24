Daireleri gezmek bahanesiyle inşaata girip...

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, 4 katlı inşaatın çatısına çıkan S.E. adlı kadını gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. S.E., olay yerine gelen polis ekiplerine intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine inşaata çıkan polis, S.E.'yi vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı açtı. Polisin uzun süren uğraşları sonucu ikna edilen S.E., inşaattan indirilerek, ifadesi için merkeze götürüldü.



Olayı haber alıp, gelen yakını, S.E.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Görgü tanığı inşaat işçisi ise çalıştıkları sırada inşaatın arka kısmından gelen kadının, dairelere bakmak istediğini söylediğini, daha sonra inşaatı gezme bahanesiyle çatıya çıkıp, intihara kalkıştığını anlattı.