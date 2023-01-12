Dehşete düşüren kaza! Dorsenin altına girdi

Bursa’da park halindeki TIR’a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Sabah saat 08.30 sıralarında Bursa Çevre Otoyolu Kestel mevkiinde E.B. adındaki tır sürücüsü aracını otoyolda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridine park etti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkasından gelen M.V.Y. (39) idaresindeki otomobil ise tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın dorsesinin altına girerken sürücüsü M.V.Y. feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.V.Y.'ye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

M.V.Y'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken tır sürücüsü E.B. gözaltına alındı.

İHA