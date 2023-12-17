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Dehşete düşüren kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Dehşete düşüren kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
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Eskişehir'de bir otomobilin tramvaylara elektrik akımı sağlayan katener direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. B.B.Z. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü B.B.Z., araçtaki 3 arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü B.B.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan C.Z.'nin durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler eskişehir odunpazarı trafik kazası otomobil ikiye bölündü
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