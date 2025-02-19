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DEM Partili İl Başkanı gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti il Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan evinde gözaltına alındı. Akkuş’un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

 İl Başkanı Alya Akkuş, işlemlerin devamı için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hava yolu ile İstanbul’a gönderildi. (DHA)

 

DHA

Etiketler dem dem parti dem parti il başkanı alya akkuş
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