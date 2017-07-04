Denizli'de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankeri ile Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, ilk belirlemelere göre, TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan DESKİ görevlisi öldü. Kazada 4 kişi de yaralandı.



Kaza , Denizli İzmir Karayolu'nun Sarayköy Mevkii'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne seyreden LPG tankeriyle Sarayköy'deki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpışınca büyük bir patlama meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kazada TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan bir DESKİ görevlisinin öldüğünü ve 4 yaralı bulunduğunu söyledi. Ayrıca patlamanın etkisiyle tankerin arkasında bulunan yabancı plakalı bir otomobil de alev alırken, otomobilde kaç kişinin olduğunu tespit etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Denizli İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı.







PATLAYAN TANKERİN PARÇASI 600 METRE UZAĞA FIRLADI

Çarpışmanın ardından LPG yüklü tankerin alev aldığı bir süre yandığı ardından patladığı belirlenirken, görgü tanıkları tankerin arkasındaki yabancı plakalı otomobilde 5 kişi bulunduğunu söyledi. Kazada 4 kişinin patlamanın etkisiyle yaralandığı belirlenirken, patlayan tankerin bir parçası olay yerinden yaklaşık 600 metre uzağa fırladı.



Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde çalışmalarını sürdürürken, uzun süre trafiğe kapalı kalan Denizli-Aydın Karayolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyruğu kilometrelerce uzarken, bir süre trafik tali yoldan verilerek trafik açıldı. Kazadaki tanker şoförünün olay yerine 500 metre Uzaklıktaki akaryakıt istasyonunda mola verip yemek yediği ifade edilirken, görgü tanıkları yabancı plakalı otomobilde 5 kişinbulunduğunu söyledi. Görgü tanıklarının otomobilde bulunan bir kız çocuğunun sulama kanalına düştüğünü söylemesi üzerine AFAD ekipleri uzun süre sulama kanalında arama yaptı. Petrol istasyonu çalışanı İbrahim Doğan, tankerin önce alev aldığını ve patlamadan önce bir süre yandığını belirterek, şöyle dedi:



"Olayın ciddiyetini anlayınca araç sürücülerine olay yerine gitmemelerini söyledik. Tanker bir süre yandı, ardından büyük bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle herkes kaçışmaya başladı. Gökyüzü alev topuna döndü."



Kaza yerinde inceleme yapan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Tin, "Orman yangınının ardından bu korkunç kaza yaşandı. Denizli için bu Pazartesi kara bir gün oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesine iş makinesi getiren bir TIR, LPG yüklü başka bir TIR ile çarpışmış. Araçların arkasındaki bir otomobilde patlamanın etkisiyle paramparça olmuş. Şu an ölü sayısı hakkında kesin bir bilgi yok" dedi.