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Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana'da kamyonla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Adana'daki kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Ş. ile öğrencilerden Merve G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler adana otobüs kaza depremzede
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