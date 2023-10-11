Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın polikliniğine silahla ateş açılmıştı.

Olay saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Engin Polat'a ait işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın Ataşehir'deki polikliniğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açılmıştı.

DHA