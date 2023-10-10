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Dilan Polat'ın polikliniğine silahlı saldırı

Dilan Polat'ın polikliniğine silahlı saldırı
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Son dönemde kendi hakkındaki skandal iddialar ve lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Dilan Polat'ın polikliniğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Lüks hayatıyla ve kazancıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat zor günler geçiriyor. İddialarla boğuşan ve vergi kaçırdığı iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat’ın Ataşehir'deki polikliniğine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

Olay, Ataşehir’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikinliğine silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.

Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. (DHA)

 

 

Etiketler dilan polat dp güzellik merkezi poliklinik silahlı saldırı saldırı
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