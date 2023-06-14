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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
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Gaziantep’te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para görenleri hayrete düşürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı
Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Etiketler para dilenci operasyon
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