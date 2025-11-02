  1. Anasayfa
Düğünde korku dolu anlar: Havai fişekler kalabalığın ortasında patladı

Güncelleme:

Karabük'te bir düğünde atılan havai fişeğin kalabalığın arasında patlaması paniğe neden oldu.

Olay, Karabük'ün Safranbolu ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün töreninde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında atılan havai fişeklerden bazıları yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanda patladı.

Patlamayla birlikte düğün alanında kısa süreli panik yaşanırken, bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekiler duruma müdahale etti.

İHA

