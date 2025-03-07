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''Dünya boştur lo'' diyordu, korkunç kazada hayatını kaybetti

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Sosyal medyada yayılan ve "dünya boştur lo" dediği anlara dair görüntülerle dikkat çeken Mardinli İsmail yolda karşıdan karşıa geçmek isterken, bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Ö.'e çarptı. İsmail Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sosyal medyada yayılan ve

İsmail Ö., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, İsmail Ö.’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yayılan ve

İsmail Ö., sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti. İsmail Ö.’in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu. (DHA)

DHA

Etiketler dünya boştur lo fenomen ismail fenomen ismail mardinli ismail
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