Düzce'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Ş.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU ... plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan aralarında çocukların da olduğu 22 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı. Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden kimsenin olmadığını dile getiren Koloğlu, "Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini tamamlayarak memleketlerine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

AA